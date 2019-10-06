Ситуація на Донбасі: один український військовий загинув, ще один поранений

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 6 жовтня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі і з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри.

В угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку українських військових 6 жовтня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії не подають, але звинувачують ЗСУ в обстрілах у Горлівці та Зайцевому.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.