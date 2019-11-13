Бойовики на Донбасі здійснили 9 обстрілів 13 листопада – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 13 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили дев’ять обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, втрат серед українських військових немає.
В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії не подають, але заявляють про поранення цивільного на заході Донецька внаслідок обстрілу з боку ЗСУ 13 листопада.
В угрупованні «ЛНР» ще немає зведень про бойові дії впродовж поточної доби.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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