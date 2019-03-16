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16 Березень 2019, Київ 11:00
Новини | Події

15 березня бойовики шість разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – ООС

Інфографіка Міністерства оборони України

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Впродовж доби 15 березня підконтрольні Росії бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» шість разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи у половині обстрілів озброєння, заборонене Мінськими угодами. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні 16 березня.

У штабі додали, що бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших військ були обстріляні двічі: з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Новоселівка Друга; з мінометів калібру 120 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Широкине. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог чотири рази обстріляв наші позиції: двічі з мінометів калібру 120 міліметрів і в подальшому з гранатометів різних систем – у районі села Кримське; з протитанкового ракетного комплексу – біля населеного пункту Новозванівка; зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Станиця Луганська. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено», – йдеться у повідомленні.

Росія обстрілює Україну з нової зброї
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Росія обстрілює Україну з нової зброї

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В збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито п'ять обстрілів їхніх позицій з боку ЗСУ впродовж 15 березня, про поранених чи загиблих інформації немає. Бойовики угруповання «ДНР» ще не оприлюднювали звіт про перебіг бойових дій впродовж минулої доби.

Росія позбавляється від найманців, які воювали на Донбасі
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Росія позбавляється від найманців, які воювали на Донбасі

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На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

Американський розвідник літає над Донбасом – відео
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Американський розвідник літає над Донбасом – відео

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