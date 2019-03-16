15 березня бойовики шість разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – ООС

Впродовж доби 15 березня підконтрольні Росії бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» шість разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи у половині обстрілів озброєння, заборонене Мінськими угодами. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у ранковому зведенні 16 березня.

У штабі додали, що бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

«У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших військ були обстріляні двічі: з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Новоселівка Друга; з мінометів калібру 120 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Широкине. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог чотири рази обстріляв наші позиції: двічі з мінометів калібру 120 міліметрів і в подальшому з гранатометів різних систем – у районі села Кримське; з протитанкового ракетного комплексу – біля населеного пункту Новозванівка; зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Станиця Луганська. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено», – йдеться у повідомленні.

В збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито п'ять обстрілів їхніх позицій з боку ЗСУ впродовж 15 березня, про поранених чи загиблих інформації немає. Бойовики угруповання «ДНР» ще не оприлюднювали звіт про перебіг бойових дій впродовж минулої доби.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 7 березня Україна домовилася про оголошення нового режиму тиші на Донбасі з 00:00 8 березня.

Перед цим Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголошувала про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.