На Донеччині розширили зону «довгої» комендантської години – ОВА

На Донеччині вирішили розширити зону «довгої» комендантської години, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Відповідне розпорядження підписав у відповідь на листи ОСУВ «Дніпро» і угруповання військ «Схід». Починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської і Шахівської громад», – написав Філашкін у телеграмі 2 жовтня.

Крім того, за його словами, ці правила діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці й Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.

Усі ці території розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під постійними обстрілами, наголосив Філашкін.

Він вкотре закликав цивільних евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома, – дотримуватися обмежень комендантської години.

Раніше сьогодні голова ОВА повідомив, що попередньої доби на Донеччині внаслідок російських ударів були поранені четверо жителів: у Краматорському районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.