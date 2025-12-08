У Донецьку обвинувачені у вбивстві американського Z-пропагандиста військові отримали до 12 років колонії

Створений російською владою «військовий суд» в окупованому Донецьку оголосив вирок чотирьом військовослужбовцям РФ у справі про вбивство пропагандиста американського походження Рассела Бентлі, повідомила пресслужба Південного окружного військового суду.

Майор Віталій Вансяцький та старший лейтенант Андрій Йорданов отримали по 12 років колонії суворого режиму, молодший сержант Владислав Агальцев – 11 років колонії суворого режиму, Володимир Бажин – півтора року колонії-поселення.

Вансяцький, Йорданов і Агальцев були визнані винними у перевищенні посадових повноважень, які спричинили з необережності смерть потерпілого. Йорданова звинуватили також у втечі з-під варти. Усі троє позбавлені військових звань. Бажина звинуватили в приховуванні злочину.

За версією слідства, Вансяцький та Йорданов 8 квітня 2024 року побачили Бентлі «за підготовкою до відеозйомки наслідків ракетного удару». Вони вимагали від нього пред’явити документи та пояснити причину перебування на місці, на що чоловік представився кореспондентом. Потім Вансяцький «доповів командуванню військової частини про виявлення диверсанта».

Він отримав розпорядження доставити Бентлі до пункту управління, після чого доручив Йорданову затримати американця. Його посадили в автомобіль, де побили та застосували тортури, внаслідок чого Рассел Бентлі помер. Щоб приховати його смерть, Вансяцький та Агальцев помістили тіло чоловіка в багажник автомобіля та підірвали його. Наступного дня Бажин та Йорданов поїхали до місця підриву автомобіля та спалили рештки тіла потерпілого.

Американське видання Texas Monthly розповідало, що раніше Бентлі був військовим інженером і служив у Німеччині. У США Бентлі визнавали винним у контрабанді та продажу наркотиків, якийсь час він переховувався від влади. На початку 1990-х він намагався балотуватися до американського Сенату. В Україну він приїхав у 2014 році та приєднався до підтримуваних Росією бойовиків. У Донецьку він одружився, прийняв православ’я та отримав російське громадянство.



