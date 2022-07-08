ОВА: шість людей загинули, понад 20 поранені за добу на Донеччині через обстріли

Шість людей загинули, ще 21 людина була поранена минулої доби внаслідок обстрілів військами Росії населених пунктів Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 7 липня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донеччини: у Краматорську, Слов’янську, Авдіївці, Сіверську, Покровському та Орлівці. Ще 21 людина зазнала поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав Кириленко у телеграмі.

6 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що «існує реальна можливість» того, що бій за Слов’янськ на Донеччині буде наступною ключовою битвою в боротьбі за Донбас.

5 липня після масованого обстрілу Слов’янська з боку російських військ голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав місцевих цивільних жителів залишити місто.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

Наступного дня у британській розвідці додали, що Росія в боях у Донецькій області вдаватиметься до тієї ж тактики, що й на Луганщині: масовано застосовуватиме артилерію і нищитиме українські міста.