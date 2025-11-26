Якщо до збору досьє для групи Міндіча причетні  люди з ОП, вони мають піти у відставку – депутатка Радіна

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція «Слуга народу») заявила в ефірі Радіо Свобода, що «дуже складно когось переконати в тому», що збір досьє на детективів НАБУ, політиків і журналістів, які виявили в так званому «бек-офісі» співзасновника студії «Квартал-95» Тимура Міндіча, відбувся без «політичного сприяння». Про це депутатка Верховної Ради сказала, відповідаючи на запитання про роль Офісу президента у складанні таких досьє.

«Сам факт, що до збору досьє могло бути залучене таке широке коло правоохоронців (Радіна має на увазі ДБР та Офіс генпрокурора – ред), дає підстави говорити, що могло бути політичне сприяння всій цій діяльності. Ми наразі не знаємо, хто міг це політичне сприяння робити, але з масштабності цього всього дуже складно когось переконати в тому, що тут немає політичного сприяння», – сказала Радіна.

Водночас депутатка, яка представляє владну фракцію «Слуга народу», повідомила, що комітет із антикорупційної політики не має відомостей щодо причетності самого президента до такого сприяння. Однак, за словами депутатки, якщо люди, які дотичні до збору таких досьє, і досі працюють в Офісі президента, то вони мають піти у відставку, не чекаючи чергової порції плівок НАБУ.

«У нас немає інформації про причетність до цього самого президента, але я вже багато разів говорила, що люди, які причетні (до збирання досьє для групи Міндіча – ред ), вони ж напевно знають про свою причетність – більше ніж ми з вами зараз. І вони всі, безумовно, мали б піти у відставку, не чекаючи наступної хвилі плівок, поки ще можна зберегти довіру українців до влади, не побоюся так сформулювати», – заявила Анастасія Радіна.

В «офісі» колишнього близького друга президента Тимура Міндіча слідчі НАБУ виявили сотні досьє із персональними даними детективів, журналістів і політиків та їхні родини. Про це повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов 25 листопада на засіданні комітету з антикорупційної політики. За його словами «форма складання документів і суть наштовхують на думку, що це зроблено правоохоронними органами і передано злочинній групі».