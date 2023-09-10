ДСНС: в Ізюмському районі підірвався комбайн, водій зазнав легких поранень

У Харківській області знову підірвалася сільськогосподарська техніка, повідомила місцева Державна служба з надзвичайних ситуацій 10 вересня.

За повідомленням, комбайн марки Claas підірвався на російській міні біля села Андріївка Ізюмського району.

«За попередньою інформацією, комбайнер отримав легкі поранення від уламків скла і відмовився від госпіталізації. Для обстеження прилеглої до місця вибуху території залучено піротехнічний розрахунок ДСНС», – йдеться в повідомленні.

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Завдяки рятувальникам, ще дві одиниці сільськогосподарської техніки вдалося евакуювати з поля без втрат.

Як повідомив Червоний хрест у травні 2023 року, через забруднення мінами багато родючих сільськогосподарських угідь стали непридатними для використання на роки.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих частинах Херсонської та Харківської областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.