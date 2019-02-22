Три людини загинули внаслідок ДТП на трасі «Київ – Чоп» – поліція

Внаслідок ДТП на трасі «Київ – Чоп» у Рівненській області загинули три людини, повідомляє поліція регіону. Крім того, через аварію поранена 5-річна дитина, її без свідомості доправили в реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

ДТП сталася вранці 22 лютого у селі Грушвиця Друга Рівненського району.

«Поліцейські на місці події встановили, що 34-річна жителька міста Дніпро, керуючи автомобілем «Porsche Cayenne», рухаючись у напрямку Львова, не впоралась із керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із автомобілем «Daewoo Sens», – заявили в поліції.

За повідомленням, унаслідок ДТП 55-річний водій автомобіля «Daewoo» та 53-річна пасажирка, жителі села Голосковичі Львівської області, загинули на місці події. Ще одна пасажирка легковика, 30-річна односельчанка померла у лікарні.

Як повідомили в поліції, водій і пасажир позашляховика не постраждали, відповідно до медичного освідування, жінка-водій була твереза.

У поліції відкрили кримінальне провадження і вирішують питання про затримання 34-річної жінки.

Санкція статті, за якою порушена справа, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років.

За даними влади, наведеними восени 2018 року, від 2005 року в Україні у ДТП загинули понад 74 тисячі людей.