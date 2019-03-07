Екс-адвокат Трампа надав нові документи Конгресу на закритому слуханні

Колишній адвокат президента США Майкл Коен передав нові документи під час «дуже продуктивної» восьмигодинної зустрічі в комітеті з розвідки Палати представників, повідомив голова комітету, представник демократів Адам Шифф.

Слухання, на яких 6 березня виступив Коен, були закритими.

Шифф не уточнив, чого саме стосуються надані Коеном документи і відмовився надати подробиці його свідчень.

Екс-адвокат Дональда Трампа вже тричі свідчив за зачиненими дверима в Конгресі й один раз виступав на відкритому засіданні.

Зокрема, під час свідчень 27 лютого Коен назвав Трампа «шахраєм» і заявив, що той знав про переговори з будівництва об’єкту нерухомості в Москві, які велися під час передвиборчої кампанії в США.

За даними агенцій, Коен надав Палаті представників документи і копії електронних листів, які доводять, як він стверджує, що його заява в Конгресі США в 2017 року про статус проекту Trump Tower в Москві, була змінена наближеними до Трампа особами.

Зокрема, колишній адвокат вказує, що один з юристів Трампа, Джей Секулоу відредагував письмову заяву Коена безпосередньо перед тим, як її надали обом палатам Конгресу. Секулоу заявив, що твердження Коена «повністю сфабриковані».

Коен вже визнав, що давав неправдиві свідчення в 2017 році Конгресу про переговори зі спорудження готелю Трампа в Москві. Зокрема, Коен заявив, що Трамп призупинив переговори до початку своєї президентської кампанії, хоча насправді залученість Трампа в проект тривала і під час кампанії.

У грудні Коена засудили до 3 років в’язниці за надання неправдивих свідчень, ухилення від сплати податків і порушення фінансових правил виборчих кампаній. Він повинен був почати відбування свого терміну 6 березня, проте отримав відстрочку до 6 травня з тим, щоб він міг бути в розпорядженні комітетів у Конгресі, якщо буде потрібна його подальша співпраця.

Тим часом, Конгрес розширює розслідування діяльності Дональда Трампа і його кампанії. Цього тижня судовий комітет Палати представників оголосив, що розсилає листи 81 юридичній і фізичній особі із запитом надати інформацію та документи, що мають відношення до «російського розслідування» і можливих фінансових порушень, допущених Дональдом Трампом і його виборчим штабом. Трамп назвав ці дії «полюванням на відьом» і «обманом».