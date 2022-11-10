Ексчиновнику повідомили про підозру за організацію псевдореферендуму на Запоріжжі – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру співробітнику Державної міграційної служби у Запорізької області за участь у організації так званого референдуму на окупованій частині області. Про це відомство заявило 10 листопада.

Йдеться про заступника начальника одного з міських відділів Управління Державної міграційної служби у Запорізькій області. За даними ДБР, на початку окупації частини області він добровільно вступив до незаконного «міграційного органу» та виконував вказівки російської окупаційної адміністрації.

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«Він особисто брав участь у видачі паспортів РФ та організації «референдуму», що намагалися провести окупанти. Також колишній посадовець отримав нагороду від ворога за активну участь у процесі проведення так званого «волевиявлення», – йдеться в повідомленні.

Чоловіка підозрюють у державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

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Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.