Перше судно з зерном може вирушити з України 1 серпня – речник Ердогана

Речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявив про високі шанси на те, що перший корабель-експортер зерна вирушить з України 1 серпня.

«Якщо всі подробиці будуть завершені до завтра, здається, існує висока вірогідність того, що перше судно вийде з порту завтра, – сказав речник Ібрагім Калин турецькому телеканалу Kanal 7 31 липня. – Ми побачимо, як кораблі залишають порти наступного дня найпізніше».

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати відвантаження мільйонів тонн зерна, які зберігаються в її південних портах, і чекає на сигнал від партнерів – Туреччини й ООН.

29 липня Міністерство інфраструктури України повідомило, що морські порти «Одеса» і «Чорноморськ» уже завантажили зерно на 17 суден, з яких десять готові до відправлення.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.