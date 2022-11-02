Третя доба після атак РФ. На Київщині 16 тисяч осель залишаються без світла – ОВА

Після останніх російських ракетних атак на Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

«На Київщині 16 тисяч осель залишаються без електропостачання. Наші енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп. Протягом дня відновимо електрику для всіх абонентів», – написав він у телеграмі.

Крім того, в ОВА також повідомили про початок планових стабілізаційних вимкнень електрики.

Напередодні голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю hromadske заявив про «реальну загрозу» залишитися без світла на два тижні через російські обстріли критичної інфраструктури України.

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні.

Через російські удари по Київщині, окрім області, постраждала столиця України. У Києві були проблеми з енерго- та водопостачанням, попри те, що 31 жовтня у Києві не було влучань російських ракет.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів 31 жовтня пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України. За даними президента Володимира Зеленського, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури.