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27 Лютий 2019, Київ 07:34
Новини | Міжнародні

Ілона Маска можуть звинуватити в неповазі до суду

Від Маска вимагають пояснень, чому він проігнорував угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США

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Федеральний суддя в Нью-Йорку розпорядилася, щоб глава Tesla Ілон Маск пояснив, чому він проігнорував угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США, що заборонила йому публічно коментувати діяльність компанії без схвалення з боку юристів. Про це пише Business Insider.

У понеділок, 25 лютого, представники відомства звернулися до суду з вимогою визнати дії Маска неповагою до суду.

У комісії виявилися незадоволені твітами Маска про плани виробництва автомобілів на 2019 рік. У 2018 році Маск погодився не робити публічних заяв про фінансову діяльність компанії без попереднього узгодження з керівництвом Tesla.

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У вересні 2018 року Спеціальна Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти Маска через повідомлення у Twitter, в яких він допустив перетворення компанії з публічної в приватну при вартості її акцій в 420 доларів за штуку.

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