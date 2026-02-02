Окрема європейська армія: головна дипломатка ЄС запропонувала «не викидати НАТО з вікна»

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що неможливо створити окрему європейську армію в державі, яка є частиною НАТО.

«Ті, хто каже, що нам потрібна європейська армія, можливо, не продумали це практично, бо не очолювали уряд. У вас є одна армія й один оборонний бюджет. Тож якщо ви вже є частиною НАТО, то ви не можете, створити окрему армію, окрім тієї, яка у вас є», – наголосила Каллас 2 лютого.

Посадовиця зауважила, що, окрім бюджетних непорозумінь, це створить також хаос у командуванні.

«Хто кому віддає накази? Якщо у вас є, наприклад, європейська армія, а потім НАТО, то м’яч просто падає між стільцями. І це надзвичайно небезпечно. Ось чому я кажу, що ми повинні зміцнити європейську оборону, яка також є частиною НАТО. Це дійсно доповнює НАТО. Давайте не викидати НАТО з вікна», – сказала Каллас.

Із топдипломаткою ЄС погодився прем’єр Норвегії, що був присутнім на тій самій дискусійній панелі на безпековому форумі в Осло, зазначивши, що «це не той шлях, яким ми повинні йти».

У січні генеральний секретар НАТО Марк Рютте також висловився проти ідеї створення окремої європейської армії, заявивши, що такий крок може послабити безпеку Європи й зіграти на руку Росії.

Президент Володимир Зеленський 23 січня висловився за те, щоб українська армія чисельністю в мільйон була основою європейських об’єднаних сил. Водночас це залежить від того, чи буде бажання створити таку армію. Раніше Зеленський підтримав цю ідею, вказавши на те, що Київ пропонував це раніше.

Європейський комісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс 12 січня підтримав ідею створення Європейської Ради безпеки на тлі загрози Росії й позиції Сполучених Штатів, які наполягають на тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за свою оборону.

Минулого року Єврокомісія представила ініціативу «Переозброєння Європи/Готовність 2030», яка передбачає збільшення витрат на оборону й важливі інвестиції в європейський оборонний промисловий комплекс. Головною причиною розробки цієї оборонної дорожньої карти головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала загрози з боку Росії.

