В Естонії планують перейменувати російський Калінінград на Кеніґсберґ

Комісія у закордонних справах Естонії рекомендувала замість російського Калінінграда використовувати історичну назву Кеніґсберґ, йдеться в повідомленні парламенту країни.

За даними відомства, комісія Рійгікогу (парламенту – ред.) із закордонних справ запропонувала мовній комісії Товариства рідної мови розглянути можливість використання назви Кеніґсберґ замість Калінінграда естонською мовою.

За словами голови комітету у закордонних справах Марко Міхкельсона, комітет дійшов висновку, що «від використання Калінінграда радянських часів в естонській мові слід відмовитися, і замість неї слід використовувати історичну назву Кеніґсберґ».

Члени комітету на засіданні зазначили, що для міста Кінгіссепа в Росії було б «доцільно використовувати більш ранню назву Ямбург або Яама».

Комісія у закордонних справах обговорила питання назви у зв’язку з постановою Рійгікогу «Пропозиція Уряду республіки щодо прийняття історичної, естонської назви Кеніґсберґа», внесеною фракцією Естонської консервативної народної партії, яку комісія продовжить обговорення в жовтні.

«Метою законопроєкту є запропонувати уряду перейменувати Калінінград назад у Кеніґсберґ і здійснити всі дії, що випливають зі зміни назви», – кажуть у комісії.

Раніше урядовий Комітет зі стандартизації географічних назв у Варшаві рекомендував використовувати лише польську назву Крулевець для міста, яке в Росії називають Калінінград – на честь одного з радянських лідерів Михайла Калініна. Зміна набрала чинності 9 травня, йдеться в повідомленні на сайті комітету.

У тексті рішення зазначено, що російська назва є «елементом символічного простору Росії», «штучною» та «не повʼязаною з історією» міста.

Міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що місто розташоване поряд із кордонами Польщі, але його імʼя належить «злочинцеві, винному в тому числі в ухваленні рішення про масове вбивство поляків» (чиновник має на увазі Катинський розстріл).

У рішенні вказано, що «жодна держава не може бути примушена до використання неприйнятних їм назв рідною мовою». Калінградську область уряд рекомендував називати Крулевецькою. Рішення схвалене міністерством закордонних справ Польщі.

Калінінград (на той момент мав німецьку назву Кеніґсберґ) був приєднаний до Радянського Союзу за підсумками Другої світової війни як частина Східної Прусії. СРСР також отримав Мемель (зараз – Клайпеда в Литві), Польща – Данциґ (зараз Гданськ).