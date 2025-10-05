На горі Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинились у сніговій пастці

На східному схилі гори Еверест у Тибеті майже тисяча людей опинилася у пастці через хуртовину, яка заблокувала дороги, повідомляють китайські державні ЗМІ.

За даними видання Jimu News, сотні місцевих мешканців і рятувальників залучено до робіт із розчищення снігу та відновлення доступу до кемпінгів, розташованих на висоті понад 4 900 метрів. Частину туристів уже евакуювали з гори.

Сильний снігопад розпочався у п’ятницю, 4 жовтня, ввечері та тривав упродовж усієї суботи. Місцева туристична компанія «Тінгрі» повідомила, що продаж квитків і вхід на Еверест тимчасово призупинено.

Ще 35 людей загинули під час зсувів у східному районі Ілам, що межує з Індією. Дев’ятеро людей вважаються зниклими безвісти після того, як їх змило повінню, а ще троє загинули від ударів блискавки в інших районах країни.

Раніше стало відомо, що зсуви та повені, спричинені сильними зливами в Непалі, забрали життя щонайменше 42 людей, повідомляє місцева влада.