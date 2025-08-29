Доступність посилання

Новини | Політика

Федоров: троє жінок поранені через російські обстріли Запорізького району

Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, 29 липня 2025 року
Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі, 29 липня 2025 року

Троє людей поранені через російську атаку на Запорізький район, заявив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 29 серпня:

«Троє жінок поранені – наслідки ворожої атаки по Запорізькому району. Внаслідок удару пошкоджені автівка, будівля магазину та будівлі поряд».

Раніше голова області заявив про поранення 73-річної жінки в Комишувасі Запорізького району, їй надали медичну допомогу.

Протягом ночі, за даними ОВА, в районі постраждали загалом двоє чоловіків і однорічна дитина. Загалом напередодні російські війська 553 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

Читайте також: «Депортують українців та змушують йти мінним полем». Життя окупованої РФ Якимівки у Запорізькій області

Влада регіону отримала 45 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


