Колишній премʼєр Франції увійшов до ради директорів російської компанії

Колишній премʼєр-міністр Франції Франсуа Фійон обраний до ради директорів російської компанії «Сібур», повідомляє сайт компанії. Фійон увійшов до комітету з аудиту, кадрів та винагород і комітету з сталого розвитку.

«Сібур» – найбільша нафтогазохімічна компанія Росії.

Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) зʼясував, що офшорна компанія Кирила Шамалова у 2013 році купила 3,8% акцій «Сібура» за 100 доларів, після чого його сукупна частка у «Сібурі» склала 4,3%. У серпні 2014 року його компанія придбала 17% «Сібура». Після розлучення Шамалова-молодшого з дочкою президента Росії Катериною Тихоновою родина Шамалових вийшла з великих активів. Зокрема, частка Кирила Шамалова в «Сібурі» знизилася з 20,9 до 3,9%, він також продав частки в компаніях «Сібцемент» та «Російська цементна компанія».