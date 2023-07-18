«Жалюгідним» назвала Фінляндія вихід Росії з зернової угоди

Рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди є «дуже жалюгідним», оскільки це негативно вплине на продовольчу безпеку в усьому світі, заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в інтервʼю CNN 18 липня.

«Ми просто повинні знайти альтернативні шляхи вивезення зерна з України на ринки тим людям, які найбільше цього потребують», – сказала вона.

Раніше 18 липня президент Франції Емманюель Макрон назвав рішення вийти із зернової угоди «величезною помилкою» російського лідера Володимира Путіна.

17 липня – в останній день дії чинної угоди – Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана.

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Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували.

Москва заявляла, що за час дії зернової угоди не було відправлено жодного судна з російськими добривами. Крім того, Москва наполягала на підключенні Россільгоспбанку до системи міжбанківських платежів SWIFT.