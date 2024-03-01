Александер Стубб склав присягу президента Фінляндії

У Фінляндії 1 березня відбувається інавгурація президента. Александер Стубб склав присягу глави держави.

Стубб став 13-м президентом Фінляндії.

Його попередник Саулі Нійністе обіймав посаду глави держави з 2012 року два терміни поспіль.

У Фінляндії 11 лютого відбувся другий тур виборів президента країни. Близько 4,3 мільйона виборців обирали між колишнім прем’єр-міністром, правоцентристом Александером Стуббом із партії «Національна коаліція» і колишнім міністром закордонних справ Пеккою Гаавісто, представником Партії зелених, який балотується як незалежний кандидат.

Александер Стубб набрав 51,6% голосів виборців.

Перший тур виборів відбувся 28 січня. На посаду президента Фінляндії претендували дев’ять кандидатів.