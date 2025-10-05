Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час спеціального випуску програми, присвяченого 81-й річниці Карпато-Дукельської операції, розкритикував позицію Європейського Союзу щодо війни в Україні.

За словами Фіцо, метою зовнішньої політики чинного словацького уряду «є не поразка Росії», а «якнайшвидше» завершення війни, «щоб слов’яни перестали вбивати одне одного». Він заявив, що війна могла б закінчитися вже через три місяці після початку, але «дехто хотів використати цей конфлікт лише для боротьби проти Росії».

«Війна – це не рішення. Якби ЄС витрачав стільки енергії на мир, скільки витрачає на підтримку війни в Україні, вона вже давно могла б завершитися. Я ніколи не буду воєнним прем’єром», – сказав Фіцо, додавши, що якщо словаки хочуть мати «прем’єра воєнного часу», то мають обрати когось іншого.

Раніше прем’єр Фіцо відвідав військовий парад у Пекіні, який відбувся 3 вересня. У рамках візиту до Китаю він також зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним.