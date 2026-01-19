Генштаб ЗСУ: на фронті минулої доби було 144 боєзіткнення, більшість – на трьох напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів-камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по низці населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької області областей.



Генштаб повідомляє, що найбільше російських атаку минулої доби було на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Сергіївка, Філія, Кучерів Яр, Новопавлівка.

Також інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському напрямку, де Сили оборони відбили 21 російську атаку у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Святопетрівки, Варварівки й Добропілля.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки, Торського.

Бої продовжуються на Північно–Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Краматорському та Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді. На мапі проєкту DeepState більша частина обох зараз під контролем агресора, решта у «сірій зоні». Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.



