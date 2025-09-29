Генштаб: на фронті від початку доби було 139 боєзіткнень

На фронті від початку доби відбулося 139 бойових зіткнень, повідомив у вечірньому зведенні станом на 22:00 Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку на Донеччині. «Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 35 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та у напрямку населених пунктів Балаган, Філія. На даний час бої точаться у трьох локаціях», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку, за даними командування, українські сили зупинили 24 російські штурми, ще шість боєзіткнень досі тривають.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Добропільська контрнаступальна операція триває, і в її результат українським військовим вдалося звільнити понад 174 квадратних кілометри території.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

