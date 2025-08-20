На фронті відбулося 128 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 20 серпня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад чверть боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Білицького, Родинського, Мирнограда», – вказано в повідомленні.

Також напруженою була ситуація на Лиманському напрямку, повідомляють у Генштабі.

«На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 24 штурми противника у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка; ще чотири боєзіткнення досі тривають», – інформують українські військові.

Бої тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.