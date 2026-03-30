Генштаб ЗСУ заявив про ураження меткомбінату і пускової установки С-400 на окупованій території

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 30 березня про ураження Алчевського металургійного комбінату в Луганській області та пускової установки ЗРК С-400 в Криму.

«У районі селища Гвардійське підтверджено ураження дороговартісної пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

На тимчасово окупованій Луганщині уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу», – вказано в повідомленні.

Також у Генштабі заявляють, що в районі селища Новосвітлівка в Луганській області «зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів».

Російське командування не повідомляло про удари по окупованих територіях. Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».