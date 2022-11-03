Українська авіація завдала 12 ударів по російських військах – Генштаб ЗСУ

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по російських військах, повідомляє ввечері 3 листопада Генеральний штаб Збройних сил України.

«Під ураження потрапили вісім районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника», – йдеться у повідомленні.

Крім того, вказано у вечірньому зведенні, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вразили три райони зосередження живої сили, два райони скупчення озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та інші важливі військові обʼєкти російських військ.

«Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – додають у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що армія РФ намагається залучити нові сили серед своїх льотчиків на війні проти України, але ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

За останніми даними Генштабу, від 24 лютого Росія втратила 278 літаків та 258 гелікоптерів. Росія про свої втрати техніки у війні проти України не повідомляє.