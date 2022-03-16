Генштаб ЗСУ підсумував 21-ий день протистояння вторгненню РФ

Генеральний штаб Збройних сил України підсумував 21-ий день протистояння вторгненню Росії, заявивши, що станом на 16 березня РФ «у повній мірі не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції».

У Генштабі розповіли про ситуацію на різних напрямках:

на Волинському напрямку російські війська, «за повної підтримки воєнно-політичного керівництва» Білорусі, продовжують активно використовувати її територію для розміщення ракетних комплексів, нанесення ракетних ударів по території України та організації всіх видів забезпечення військ. Також, збройними силами РФ «активно використовується» аеродромна мережа і транспортна інфраструктура Білорусі;

на Поліському напрямку Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки і намаганні організувати контрбатарейну боротьбу. «Значних успіхів не має. У ході ведення бойових дій підрозділи 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зазнали значних втрат в особовому складі й техніці та були вимушені передчасно задіяти резерви»;

на Сіверському і Слобожанському напрямках активних наступальних дій не фіксується. «Окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, здійснити перегрупування військ і поповнити запаси». Загарбники «не полишають спроб просунутися» південніше міста Ізюм, ймовірно, з метою продовження наступу в напрямку Слов’янська. «Успіху не мають»;

у Південнобузькому операційному районі війська РФ продовжують «спроби закріпитися на займаних позиціях. Після завданого підрозділами Збройних сил України удару по аеродрому Херсон, який тимчасово перебуває під контролем ворога, окупанти намагаються здійснити перебазування техніки, що вціліла».

У Генштабі додали, що корабельний склад Чорноморського флоту РФ продовжує блокування судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.