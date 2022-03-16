Зеленський озвучив пріоритети на переговорах із Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори із делегацією Росії щодо завершення війни тривають.

«Переговори тривають. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни», – сказав Зеленський у зверненні в ніч на 17 березня.

13 березня радник голови Офісу президент Михайло Подоляк заявив, що «Росія починає конструктивно розмовляти, думаю, що на якісь конкретні результати ми вийдемо буквально в лічені дні».

Член делегації Росії на переговорах Леонід Слуцький того дня також висловив сподівання, що прогрес у переговорах з українською делегацією переросте у підписання документів.

12 березня радник голови ОП повідомив, що переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті.

Також 12 березня президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль, зокрема Єрусалим, можливим місцем для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним для переговорів щодо припинення війни.

Раніше президент України заявляв, що не хоче говорити з Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

Крім переговорів, які розпочалися в Білорусі, в Анталії минулого тижня пройшла зустріч голів МЗС України і Росії за посередництва голови МЗС Туреччини. Суттєвого поступу в питанні миру в Україні на цих переговорах не досягли.