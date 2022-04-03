Генштаб: відведення військ РФ на окремих напрямках триває

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що російські військові у 39-у добу війни продовжують збройну агресію проти України, при цьому триває «відведення окупаційних військ на окремих напрямках».

Про які саме напрямки йдеться – не уточнюється. У Генштабі заявили, що морально-психологічний стан особового складу російських військ і рівень мотивації «залишається на вкрай низькому рівні».

«Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, «продовжуються систематичні випадки» порушення вимог міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни.

«Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством і пограбуваннями», – йдеться в повідомленні.

На території Донецької і Луганської областей українські військові за минулу добу відбили шість атак військових РФ, додали в Генштабі.

Міністерство оборони напередодні повідомило, що Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Останніми днями війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».