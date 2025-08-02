На фронті відбулося 50 боїв від початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 2 серпня на фронті відбулося 50 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від обстрілів з території Російської Федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя, Карповичі, Клюси, Леонівка Чернігівської області; Прогрес, Олександрівка, Рясне, Кучерівка, Ходине, Товстодубове, Студенок, Уланове, Покровка Сумської області; Леміщине Харківської області», – ідеться у зведенні.

Як і впродовж багатьох місяців, більшість боїв зафіксована в Донецькій області.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове. Шість боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже тринадцять атак», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському напрямках.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках сили РФ завдали авіаударів.

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».