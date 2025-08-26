На фронті відбулося понад 70 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 26 серпня на фронті відбулося 71 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Нововасилівка, Стара Гута Сумської області. Також громада Старої Гути зазнала авіаудару», – ідеться у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на Лиманському і Покровському напрямках у Донецькій області.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі та у бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка. Сили оборони успішно зупинили 10 спроб просування противника, бої тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Родинського, Покровська, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 атаки, одне бойове зіткнення досі триває», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.

Читайте також: Розвідка Британії порахувала, скільки часу і втрат піде в РФ, щоб повністю захопити 4 області України

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.



