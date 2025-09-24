На фронті зафіксовано 78 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 24 вересня на фронті зафіксовано 78 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від артилерійських обстрілів із території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Заріччя Чернігівської області; Сімейкине, Зарічне Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Понад третина атак зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Авіація окупантів завдала удару по Добропіллю», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».