На фронті відбулося 78 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 13 жовтня на фронті відбулося 78 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Кучерівка, Старикове, Шалигине Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку російські війська 31 раз намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Балаган, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 24 атаки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили просунулися на понад три кілометри на Запорізькому напрямку поблизу Оріхова. Крім того, за його словами, триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.