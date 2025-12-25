На фронті відбулося понад 60 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 25 грудня на фронті відбулося 61 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Хрінівка, Клюси, Ясна Поляна Чернігівської області; Уланове, Рижівка, Малушине, Сімейкине, Біла Береза, Суходіл, Гірки, Іскрисківщина, Бруски, Волфине, Яструбщина Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Майже третина атак зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку протягом дня противник 18 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки та Нового Шахового. Одне боєзіткнення досі триває», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



