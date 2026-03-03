На фронті відбулося понад 40 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 3 березня кількість атак сил РФ на фронті становить 42, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Ворог обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Суходіл, Волфине, Есмань, Рогізне, Старикове», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Більшість російських атак зафіксовано на трьох напрямках – Костянтинівському і Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та в бік Іллінівки. Дві атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти дев’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки. Два боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське. Одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

2 березня Генштаб ЗСУ заявив, що на Олександрівському напрямку українські військові звільнили дев’ять населених пунктів, додавши, що військові частини й підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ продовжують активні наступальні дії.

Минулого тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.

22 лютого угруповання Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило, що українські десантники проводять операцію на Олександрівському напрямку, щоб витіснити війська РФ за межі Дніпропетровщини. Основне завдання операції – зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Американський Інститут вивчення війни наприкінці лютого заявив, що російські сили не змогли скористатися захопленням Покровська (яке не підтверджували в Генштабі ЗСУ) і досягти подальших значних оперативних успіхів, а це демонструє, «що захоплення Росією решти Донецької області не є неминучим чи невідворотним».

В Інституті вивчення війни зазначили, що «повільне і з високою ціною» захоплення Покровська Росією не віщує російських просувань в інших частинах Донецької області. «Покровськ набагато менше місто як за площею, так і за населенням, ніж Краматорськ і Слов’янськ, які складають північну частину сильно укріпленого «поясу фортець» України в Донецькій області. Тривала і дороговартісна битва російських військ за взяття Покровська і їхня подальша нездатність значно просунутися за межі міста спростовують неодноразові заяви Кремля про те, що російські війська зможуть легко і швидко захопити «фортечний пояс», – наголошують аналітики.