Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ повідомляє про значну активізацію атак сил РФ на фронті

Зруйнована Костянтинівка, фото ілюстративне
Зруйнована Костянтинівка, фото ілюстративне

Від початку доби 17 березня кількість атак сил РФ на фронті становить 217, ідеться в денному зведенні Генерального штабу ЗСУ. Це приблизно в чотири рази більше, ніж упродовж останніх тижнів зазвичай фіксувалося на цей час доби. Приміром 15 березня у зведенні станом на 16:00 кількість боїв становила 49.

Понад половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 36 наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка. Дотепер точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 57 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак у районі Добропілля. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва. Одне боєзіткнення триває», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Форум

XS
SM
MD
LG