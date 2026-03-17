Генштаб ЗСУ повідомляє про значну активізацію атак сил РФ на фронті

Від початку доби 17 березня кількість атак сил РФ на фронті становить 217, ідеться в денному зведенні Генерального штабу ЗСУ. Це приблизно в чотири рази більше, ніж упродовж останніх тижнів зазвичай фіксувалося на цей час доби. Приміром 15 березня у зведенні станом на 16:00 кількість боїв становила 49.

Понад половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 36 наступальних дій у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Софіївка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русиного Яру, Степанівка, Новопавлівка. Дотепер точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 57 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія, Дачне. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак у районі Добропілля. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівська, Єгорівка, Копані, Гуляйпільське, Зелена Діброва. Одне боєзіткнення триває», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.