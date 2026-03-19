На фронті відбулося понад 90 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 19 березня кількість атак сил РФ на фронті становить 91, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Іскрисківщина, Рижівка, Отруба, Волфине, Вовківка, Ходине, Бачівськ, Гірки, Рогізне, Кореньок, Есмань, Уланове, Старикове, Стукалівка», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Уперше за багато діб не лише Покровський і Костянтинівський напрямки лідирують за кількістю боїв. Російські військові активізувалися також на Південно-Слобожанському та Лиманському напрямках.

«На Південно-Слобожанському напрямку ворог 17 разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. Дві штурмові дії тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 15 спроб загарбників просунутися в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, населеного пункту Коровій Яр, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви. Вісім атакувальних дій іще тривають.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка, Новопавлівка. Два бої тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Новопавлівка. Продовжуються три ворожі атаки», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив Руслан Габінет, командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська та навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Днпропетровській області. Крім того, це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.

В ISW заявили, що не спостерігали доказів дій російських військ у Лимані з 23 лютого 2026 року. Щодо Костянтинівки, то, за словами аналітиків, вони бачили докази, які дозволяють оцінити, що російські війська діяли лише в 7,85 відсотка цього міста.