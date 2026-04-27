На фронті відбулося 76 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 27 квітня кількість атак сил РФ становить 76, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рогізне, Волфине, Кучерівка, Сопич, Кореньок, Рижівка, Атинське, Голишівське, Малушине, Уланове, Іскрисківщина; Тимоновичі – у Чернігівській області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 29 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Чотири з цих атак іще тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівка, Залізничне, Святопетрівка, Мирне, Загірне. Дві атаки тривають. Різдвянка, Верхня Терса, Широке, Свобода, Долинка, Рівне, Новоселівка та Любицьке зазнали авіаударів», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».