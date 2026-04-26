Зеленський назвав причину збільшення інтенсивності російських обстрілів Дніпра

Одна з причин збільшення інтенсивності російських обстрілів Дніпра – розблокування погодженого раніше репараційного кредиту ЄС для України в розмірі 90 млрд євро, зазначив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідеркою Молдови Майєю Санду в Києві.

На думку глави держави, саме кредит від ЄС є причиною масованої атаки Росії на Дніпро 25 квітня, яка тривала понад 20 годин.

«Зараз ми розблокували гроші. Це реакція. На мій погляд, це реакція номер один на те, що вони розуміють, що Україна не на одинці і є фінанси на внутрішнє виробництво», – сказав Зеленський.



22 квітня посли держав-членів ЄС схвалили 90 мільярдів євро кредиту для України і 20-й пакет санкцій проти Росії. Зеленський заявив, що Україна провела ремонтні роботи на нафтопроводі «Дружба». За його словами, нафтопровід може відновити функціонування. Також 21 квітня він провів переговори із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Євроради Антоніу Коштою – обговорювалося розблокування кредиту.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр дав зрозуміти, що зніме накладене Орбаном вето на виділення Києву кредиту 90 мільярдів євро. При цьому він зазначив, що Угорщина не відповідатиме фінансово за цей кредит і виступає проти прискореного вступу України до ЄС.

Раніше, 26 квітня, Зеленський провів зустріч зі своєю колегою з Молдови Маєю Санду.

«Радий вітати в Україні президентку Молдови Маю Санду. Цінуємо цей візит у такий особливий день, коли ми згадуємо аварію на Чорнобильській станції і ту колосальну солідарність та самовідданість наших людей, яка дозволила захистити нашу країну й увесь наш регіон, всю нашу Європу та світ від іще більшої радіаційної катастрофи», – наголосив Зеленський.

За даними українського лідера, сторони приділили «ключову увагу» питанням безпеки, транскордонної співпраці, захисту й розвитку інфраструктури, енергетики та окремо говорили щодо спільного руху у Євросоюз.

Російські військові від ночі 25 квітня завдали кілька ударів по Дніпру. Відомо, що внаслідок цих ударів по місту 9 людей загинуло і 61 постраждало.

Для ліквідації наслідків масованої атаки уряд надасть Дніпру допомогу з державного бюджету, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко. «Зараз разом із міською владою підраховуємо масштаби руйнувань», – заявив голова ОВА Олександр Ганжа.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості того, «щоб світ не мовчав про те, що відбувається, і щоб оця російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані... І важливо, щоб тиск на Росію за цю війну не припинявся жодного дня: не має бути жодних пауз у санкціях проти Росії за кожен із таких ударів».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



