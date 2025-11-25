На фронті відбулося понад 100 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 25 листопада на фронті відбулося 107 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Шалигіне, Гірки, Дорошівка, Будівельне, Бобилівка, Бунякине, Українське, Василівка Сумської області; Галаганівка, Хрінівка, Клюси Чернігівської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка, Філія. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.