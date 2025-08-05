На фронті відбулося понад 150 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

За добу 4 серпня на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав три ракетних та 72 авіаційних удари, застосував п’ять ракет та скинув 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та один важливий об’єкт окупанта», – вказано в ранковому зведенні.

Майже третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».