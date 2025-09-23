На фронті відбулося 179 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 22 вересня на фронті відбулося 179 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще дві інші важливі цілі російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Близько половини боїв зафіксовано на Покровському та суміжному з ним Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та в бік Іванівки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому та Гуляйпільському напрямках.

Минулого тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку в Донецькій області. Він оцінив, що просування українських військ у глибину оборони армії РФ складає від 3 до 7 кілометрів. За словами Сирського, українська армія відновила контроль над сімома населеними пунктами.

22 вересня головнокомандувач ЗСУ поінформував, що Сили оборони України продовжують просування на Добропільському напрямку.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».