На фронті відбулося 165 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 19 грудня на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб та задіявши чотири ракети. Крім цього, залучили для ураження 4597 дронів-камікадзе та здійснили 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад зберігання військової техніки, два пункти управління та ще один важливий об’єкт противника», – йдеться в ранковому зведенні.

Понад чверть боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Звірове, Котлине, Удачне, Мирноград, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього, Нового Шахового, Світлого, Гришиного, Новопавлівки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.