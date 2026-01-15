На фронті відбулося понад 130 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 14 січня на фронті зафіксовано 132 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора загарбники завдали 63 авіаційних ударів, скинули 154 керованих авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 8087 дронів-камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 41 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та шість артилерійських систем противника», – вказано в повідомленні.

Майже половина боїв відбулася на трьох напрямках – Покровському та Костянтинівському на Донеччині й Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки», – йдеться в ранковому зведенні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

Армія РФ прорвалася на північ від міської межі Покровська і змогла там закріпитися, повідомив 11 січня проєкт DeepState. На мапі бойових дій з’явився «клин» у бік Родинського, який вже виходить за межі міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину минулого року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



