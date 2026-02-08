На фронті було майже 300 боїв за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 7 лютого на фронті зафіксовано 294 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та шість інших важливих цілей російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Найбільше боїв відбулося в Донецькій області.

«На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.