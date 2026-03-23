На фронті відбулося 134 бої за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 22 березня на фронті зафіксовано 134 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9266 дронів-камікадзе та здійснив 3811 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 57 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА», – йдеться в ранковому зведенні.

Значна частина боїв зафіксована на трьох напрямках – Покровському та Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Солодке, Мирне, Оленокостянтинівка, Варварівка, Залізничне та Староукраїнка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Минулого тижня в інтерв’ю Радіо Свобода командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.