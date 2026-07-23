На фронті відбулося понад 260 боїв – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 22 липня на фронті зафіксовано 261 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9923 дрони-камікадзе та здійснив 3085 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Більшість боїв відбулася на Донеччині.

«На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставків й Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та в бік населеного пункту Довга Балка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Софіївка, Торецьке, Шахове, Никанорівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Мирне, Світле, Шевченко, Сергіївка», – вказано в повідомленні.

Багато боїв було і на двох напрямках на Харківщині та Запоріжжі.

«На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Графське, Кутьківка, Малий Бурлук.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного», – інформують у Генштабі.

Бої також тривали на Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.