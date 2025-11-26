У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по військовому заводу в російських Чебоксарах

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що в ніч на 26 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили завод із виготовлення навігаційного обладнання та компонентів до крилатих і балістичних ракет «ВНИИР-Прогресс» у столиці російського регіону Чувашія, місті Чебоксари.

«Зафіксовано влучання по території підприємства з подальшою пожежею на об’єкті. Завод «ВНИИР-Прогресс» займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулів типу «Комета», що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр», модулях УМПК для авіабомб. Ступінь завданих збитків уточнюється», – вказано в повідомленні.

Раніше голова Чувашії Олег Ніколаєв заявив про масовану атаку українських безпілотників на Чебоксари в ніч проти 26 листопада. Він повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у двох житлових будинках, постраждали двоє жителів.

Видання Astra геолокувало п’ять відео очевидців із місця атаки і подальших пожеж у Чебоксарах і дійшло висновку, що дрони вдарили по території заводу «ВНИИР-Прогресс».

Підприємство «ВНИИР-Прогресс» не вперше зазнає атаки в ході війни Росії з Україною. У ніч на 9 червня 2025 року ЗСУ завдали удару безпілотниками, внаслідок чого на підприємстві виникла пожежа.

Голова Чувашії тоді повідомляв про «тимчасове призупинення виробництва з міркувань безпеки співробітників». Також удару по ньому був завданий у липні.

У Генштабі ЗСУ, коли підтверджують атаки по Росії, вказують, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».