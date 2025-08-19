На фронті відбувся 121 бій з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 19 серпня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Російські загарбники завдали трьох ракетних ударів застосувавши вісім ракет, 52 авіаційні удари, скинувши при цьому 73 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1909 дронів-камікадзе та здійснили 3740 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у вечірньому зведенні.

Близько третини бойових зіткнень зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 40 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.



